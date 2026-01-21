दावोस में ट्रंप का बड़ा दावा: एक साल में 8 जंगें सुलझाईं, भारत-पाक युद्ध भी खत्म कराया

Trump WEF Davos speech: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान भारत–पाकिस्तान संघर्ष सहित कुल आठ अंतरराष्ट्रीय युद्धों का समाधान कराया है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कही है।