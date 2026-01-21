21 जनवरी 2026,

विदेश

दावोस में ट्रंप का बड़ा दावा: एक साल में 8 जंगें सुलझाईं, भारत-पाक युद्ध भी खत्म कराया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा- मैं पिछले एक साल से इस युद्ध पर काम कर रहा हूं और इस दौरान मैंने आठ अन्य युद्ध सुलझाए हैं, जिनमें भारत–पाकिस्तान भी शामिल है।

भारत

image

Ashib Khan

Jan 21, 2026

ट्रंप ने कहा- मैंने 8 युद्ध सुलझाए (Photo-IANS)

Trump WEF Davos speech: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान भारत–पाकिस्तान संघर्ष सहित कुल आठ अंतरराष्ट्रीय युद्धों का समाधान कराया है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कही है।

कई युद्ध कराए खत्म-ट्रंप

उन्होंने कहा कि मैं पिछले एक साल से इस युद्ध पर काम कर रहा हूं और इस दौरान मैंने आठ अन्य युद्ध सुलझाए हैं, जिनमें भारत–पाकिस्तान भी शामिल है। मैंने कई ऐसे युद्ध खत्म कराए जो दशकों से चल रहे थे।

ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने आर्मेनिया-अजरबैजान संघर्ष को सुलझाने पर भी हैरानी जताई थी।

ट्रंप के मुताबिक, “पुतिन ने मुझसे कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने आर्मेनिया–अज़रबैजान का युद्ध सुलझा दिया, जो करीब 35 साल से चल रहा था।”

हालांकि, भारत सरकार पहले ही कई बार साफ कर चुकी है कि भारत-पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की अमेरिकी मध्यस्थता नहीं हुई है। इसके बावजूद ट्रंप बार-बार इस दावे को दोहराते रहे हैं।

ग्रीनलैंड को लेकर भी की टिप्पणी

अपने संबोधन में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भी टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका इस क्षेत्र को लेकर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड कोई जमीन नहीं, बल्कि बर्फ का एक विशाल टुकड़ा है, जो अमेरिका, चीन और रूस के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है.

रूस-युक्रेन युद्ध को लेकर क्या बोले ट्रंंप

इस दौरान उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भी टिप्पणी की। ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि वह बाद में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे।

उन्होंने रूसी और यूक्रेनी नेताओं का जिक्र करते हुए कहा, "मेरा मानना ​​है कि अब वे एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां वे एक साथ आकर समझौता कर सकते हैं। और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे मूर्ख हैं।"

पाकिस्तान किस ‘मकसद’ की ओर बढ़ रहा है? सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयान से बढ़ी हलचल
विदेश
image

Updated on:

21 Jan 2026 09:43 pm

Published on:

21 Jan 2026 09:41 pm

Hindi News / World / दावोस में ट्रंप का बड़ा दावा: एक साल में 8 जंगें सुलझाईं, भारत-पाक युद्ध भी खत्म कराया

