नाटो के उस एयरबेस पर ईरान ने किया हमला जहाँ रखे हैं अमेरिकी परमाणु बम, मचा हड़कंप

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध का आज 14वां दिन है। इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा तबाही ईरान में मची है। इज़रायल और मिडिल ईस्ट के कुछ अन्य देशों में ईरानी हमलों की वजह से नुकसान हुआ है। इज़रायल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और मिडिल ईस्ट में उन देशों पर हमले कर रहा है जहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अब ईरान ने तुर्की (Turkey) में नाटो (NATO) के एक मुख्य एयरबेस पर हमला किया है।