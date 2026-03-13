Iran-Israel War के बीच अमेरिका में यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर हमला, गोलियों से दहल उठा इलाका

घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए ओकलैंड काउंटी के शेरिफ माइक बाउचार्ड ने कहा कि जांचकर्ता हमलावर के मकसद का पता लगा रहे हैं। यहूदी प्रार्थना स्थल पर हुए हमले को लेकर FBI के डायरेक्टर काश पटेल का बयान भी सामने आया है। काश ने कहा कि सुरक्षा अधिकारी मौके पर हैं। मामले की जांच जारी है। हमले पर यहूदी फेडरेशन का बयान भी आया है। यहूदी संगठन ने कहा कि टेंपल इजरायल में हुई घटना के बाद उससे जुड़े संस्थान को एहतियान लॉकडाउन कर दिया गया है।