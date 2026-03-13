H-1B वीजा के नियम बदले: अब सैलरी तय करेगी किसे मिलेगा अमेरिका का टिकट

H-1B New Rules: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म आई-129 का नया वर्जन जारी किया है। यह 1 अप्रैल से लागू होगा। पुराने फॉर्म से बड़ी टेक कंपनियां अब आवेदन फाइल नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही लॉटरी सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब रैंडम लॉटरी नहीं होगी, बल्कि नौकरी के वेतन स्तर के आधार पर उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में अलग-अलग मौके मिलेंगे। जितनी बड़ी जॉब होगी और वेतन होगा, उतनी ही ज्यादा बार उम्मीदवार का नाम चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।