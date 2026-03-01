US Fraud: अमेरिका में 2 भारतीय भाइयों ने किया 32 मिलियन डॉलर का महाघोटाला, 400 साल की सज़ा!

Medicaid Fraud: अमेरिका के पेन्सिल्वेनिया में एक बहुत बड़े और बहु-राज्यीय धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश (US Visa Fraud) हुआ है, जिसमें भारतीय मूल (Indian Origin Dentists) के दो सगे भाई, 60 वर्षीय भास्कर सवानी और 58 वर्षीय अरुण सवानी (Savani Brothers), मुख्य रूप से दोषी करार दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन दोनों भाइयों को करोड़ों डॉलर के घपले (Medicaid Scam) के आरोप में 400 साल तक के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। इस व्यापक अपराध में मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, स्वास्थ्य सेवा में धोखाधड़ी और वीजा नियमों का उल्लंघन जैसी कई गैर-कानूनी गतिविधियां शामिल हैं। 'सवानी ग्रुप' के नाम से इन्होंने व्यवसायों का एक ऐसा जाल बिछाया था, जिसके जरिए सालों तक लाखों-करोड़ों डॉलर की अवैध कमाई की गई। अकेले मेडिकेड (Medicaid) कार्यक्रम में ही इन्होंने 32 मिलियन डॉलर (3 करोड़ 20 लाख डॉलर) से ज्यादा का चूना लगाया।