महाराष्ट्र में केला फसल बीमा घोटाला! 250 करोड़ हड़पने की कोशिश, 27 हजार किसानों को नोटिस

जलगांव जिला केले के उत्पादन के लिए देशभर में प्रसिद्ध है, इसी का फायदा उठाते हुए जालसाजों ने करोड़ों की हेराफेरी का खाका बुना। दरअसल, कृषि विभाग को जब बीमा दावों के आंकड़ों और वास्तविक बुवाई के रकबे में भारी विसंगति नजर आई, तो उन्होंने जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन शुरू किया। जांच में पाया गया कि कई किसानों ने केवल कागजों पर ही केले उगाए थे। इस फर्जीवाड़े को समय रहते पकड़ लेने से सरकारी खजाने की लूट बच गई।