मेहता सुधर जा वरना… प्रसिद्ध बिल्डर को छोटा शकील के नाम से धमकी, लिफाफे में भेजा जिंदा कारतूस

घटना अंधेरी पश्चिम के चार बंगला इलाके की है, जहां मेहुल मेहता का मॉडल टाउन में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। जानकारी के अनुसार, बिल्डर मेहुल मेहता की गाड़ी की नंबर प्लेट के पास सुरक्षा रक्षक वैभव बावकर को एक लावारिस लिफाफा मिला। जब सुरक्षा रक्षक ने उस लिफाफे को खोला, तो उसके अंदर एक जिंदा कारतूस और धमकी भरा पत्र देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत इसकी सूचना मेहता को दी और फिर स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।