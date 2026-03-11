अब ठाणे में पानी की कटौती! 12 और 13 मार्च को इन इलाकों में सूखे रहेंगे नल

हालांकि, ठाणे में बीएमसी से सप्लाई होने वाला 85 MLD पानी का वितरण किसन नगर 1 और 2, वागले एस्टेट, इंदिरा नगर, कोपरी, गावदेवी, बालकुम और घोड़बंदर के कुछ हिस्सों में होता है। ठाणे के दिवा क्षेत्र को MIDC से पानी मिलता है। जिले में बढ़ती आबादी के कारण पानी की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसे दूर करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।