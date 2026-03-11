पुणे: ‘मेरे बेटे की आंखें ही क्यों, पूरा शरीर ले लो!’ पिता के महादान ने 5 लोगों को दिया नया जीवन

बेटे की मौत का गम हर माता-पिता के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है, लेकिन महाराष्ट्र में एक पिता ने इस असहनीय दुख के बीच इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी हर जगह सराहना हो रही है। बीड जिले के राक्षसभुवन निवासी 21 वर्षीय संग्राम रमेश गाडे के निधन के बाद उनके परिवार ने अंगदान का निर्णय लिया। इस फैसले से अब पांच जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिलने वाला है। संग्राम के पिता रमेश गाडे ने भावुक शब्दों में कहा, मेरे बेटे की वजह से किसी को जीवनदान मिलेगा। शायद मैं उसे किसी और में देख पाऊंगा।