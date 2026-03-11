‘तू भी कभी फ्रिज में मिलेगी…’ मुंबई में 24 वर्षीय डॉक्टर ने की आत्महत्या, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक 24 वर्षीय दंत चिकित्सा की स्नातकोत्तर छात्रा की आत्महत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने छात्रा के कमरे से 6 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसके आधार पर उसके पूर्व प्रेमी फजल मोहम्मद खान (31) को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। खान इंश्योरेंस ब्रोकर बताया जा रहा है। आरोप है कि वह छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।