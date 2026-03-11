11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

प्रियंका चोपड़ा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़! करीबी का हुआ निधन

Nick Jonas friend Maya Kibel passes away: प्रियंका चोपड़ा के परिवार पर हाल ही में दुखों का पहाड़ टूट गया है, क्योंकि उनके एक करीबी सदस्य का निधन हो गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Mar 11, 2026

प्रियंका चोपड़ा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़! करीबी का हुआ निधन

निक जोनास की बचपन की दोस्त माया किबेल (फोटो सोर्स: x)

Nick Jonas friend Maya Kibel passes away: फिल्मी जगत से एक बहुत ही दुखद खबर आई है प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास की बचपन की दोस्त और उनकी बहन मानी जाने वाली माया किबेल का निधन हो गया। बता दें, माया 30 वर्ष की उम्र में विल्सन डिजीज नामक एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, जिससे उनके दिल और फेफड़ों ने अचानक काम करना बंद दिया और उनकी मौत हो गई। निक जोनास और उनके परिवार ने इस कठिन समय में माया और उनके परिवार के प्रति अपना भाव व्यक्त किया है और माया को श्रद्धांजलि दी।

ये एक दुर्लभ और खतरनाक बीमारी है

विल्सन डिजाज एक दुर्लभ और खतरनाक बीमारी है, जिसमें शरीर कॉपर को ठीक से निष्कासित नहीं कर पाता और कॉपर कई अंगों जैसे लिवर, दिमाग और आंखों में जमा हो जाता है, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। इस बीमारी में जीवन भर दवाइंया और इलाज चलती रहती है और कई बार लिवर फेलियर जैसी समस्याओं के कारण अंग ट्रांसप्लांट भी करवानी पड़ती है।

मां ने माया के दर्द और बहादुरी का जिक्र किया

बता दें, माया के परिवार ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर को शेयर करते हुए बताया कि माया ने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उनकी बीमारी ने उन्हें हरा दिया। साथ ही, उनकी मां ने माया के दर्द और बहादुरी का जिक्र करते हुए कहा कि अब वो बिना दर्द के एक बेहतर जगह पर चली गई हैं। इतना ही नहीं, निक जोनास ने भी इस शोक भरे क्षण में गहरा दुःख व्यक्त किया और माया के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है। जोनास ब्रदर्स के फैन पेज द्वारा भी माया को श्रद्धांजलि दी गई और कुछ पुरानी फोटोज शेयर की गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

11 Mar 2026 01:16 pm

Hindi News / Entertainment / प्रियंका चोपड़ा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़! करीबी का हुआ निधन

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ का मजेदार AI ट्विस्ट! TMKOC के किरदार बने फिल्म के कैरेक्टर, जानिए कौन बना ‘बड़े साहब’?

TMKOC Cast as dhurandhar actors
बॉलीवुड

‘जख्म पैर में था पर दर्द…’, गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट ने खोले बंद दरवाजों के पीछे के राज

Sunita Ahuja was absent during Govinda's therapy
बॉलीवुड

रेप की धमकी के बाद, रिद्धिमा पंडित ने क्रिएटर वंशज को भेजा लीगल नोटिस, पुलिस जांच शूरू

रेप की धमकी के बाद, रिद्धिमा पंडित ने क्रिएटर वंशज को भेजा लीगल नोटिस, पुलिस जांच शूरू
मनोरंजन

खम्मा घणी, राजस्थान…IPL 2026 से पहले रवींद्र जडेजा ने ‘धुरंधर’ अंदाज में मारी एंट्री, VIDEO वायरल

खम्मा घणी, राजस्थान...IPL 2026 से पहले RR की वापसी पर रवींद्र जडेजा ने 'धुरंधर' अंदाज में किया स्वागत, VIDEO वायरल
मनोरंजन

मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई…प्रोड्यूसर की इस हरकत से अदा शर्मा हुई परेशान, काम ना मिलने पर इंडस्ट्री पर उठाए सवाल

मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई…प्रोड्यूसर की इस हरकत से अदा शर्मा हुई परेशान, काम ना मिलने पर इंडस्ट्री पर उठाए सवाल
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.