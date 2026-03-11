प्रियंका चोपड़ा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़! करीबी का हुआ निधन

बता दें, माया के परिवार ने सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर को शेयर करते हुए बताया कि माया ने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उनकी बीमारी ने उन्हें हरा दिया। साथ ही, उनकी मां ने माया के दर्द और बहादुरी का जिक्र करते हुए कहा कि अब वो बिना दर्द के एक बेहतर जगह पर चली गई हैं। इतना ही नहीं, निक जोनास ने भी इस शोक भरे क्षण में गहरा दुःख व्यक्त किया और माया के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है। जोनास ब्रदर्स के फैन पेज द्वारा भी माया को श्रद्धांजलि दी गई और कुछ पुरानी फोटोज शेयर की गई है।