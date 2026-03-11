रेप की धमकी के बाद, रिद्धिमा पंडित ने क्रिएटर वंशज को भेजा लीगल नोटिस, पुलिस जांच शूरू

Ridhima Pandit Sent Legal Notice To Vansaj: कंटेट क्रिएटर वंशज सिंह और एक्ट्रेस रिद्धिमा पंडित के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। बता दें, रिद्धिमा ने वंशज और उनके फैंस के खिलाफ साइबर हरासमेंट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर उनका कहना है कि शो 'The 50' के कंटेस्टेंट्स के सपोर्टर्स ने उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां दीं और अब सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे है।