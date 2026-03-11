खम्मा घणी, राजस्थान…IPL 2026 से पहले रवींद्र जडेजा ने ‘धुरंधर’ अंदाज में मारी एंट्री, VIDEO वायरल

लेकिन इस बार जडेजा राजस्थान रॉयल्स में एक खास ट्रेंड डील के तहत लौटे हैं। इस डील में संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स चले गए, जबकि जडेजा और सैम कुरेन राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए। बता दें, IPL 2026 के लिए टीम की कप्तानी को लेकर फैंस के बीच सुर्खियां भी रही। कई लोगों को उम्मीद थी कि जडेजा राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन बनेंगे, लेकिन फ्रैंचाइजी ने रियान पराग को इस सीजन का कप्तान चुना है, जो कुछ फैंस के लिए एक बड़ी खबर बनी। साथ ही, रवींद्र जडेजा की वापसी राजस्थान रॉयल्स के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है।