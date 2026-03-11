‘क्रिकेटरों पर पैसा लुटाना बंद करे, किसानों का कर्ज उतारें’: NCP विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा

भारतीय क्रिकेट टीम के आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) का चैंपियन बनने पर जहां देशभर में जश्न का माहौल है, वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में पुरस्कार राशि को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायक अमोल मिटकरी ने क्रिकेटरों को दी जाने वाली भारी-भरकम राशि पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को विश्व विजेता खिलाड़ियों पर पैसा बर्बाद करने के बजाय कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आर्थिक मदद करनी चाहिए।