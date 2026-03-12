क्या नाबालिग हैं वायरल गर्ल मोनालिसा? शादी के बाद पति ने किया सच का खुलासा

इस सवाल का कारण वैसे तो वाजिब है, क्योंकि पिछले साल जब मोनालिसा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के दौरान वायरल हुईं थीं, तब उनकी उम्र 16 साल बताई जा रही थी, तो साल 2026 में उनकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि मोनालिसा के पति फरमान खान ने शादी के बाद टुडे ग्रुप से बात करते हुए और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताया कि मोनालिसा नाबालिग नहीं बल्कि एडल्ट हैं। इसके आगे फरमान ने कहा सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है कि मोनालिसा एडल्ट नहीं है, वो माइनर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बता दूं कि मोनालिसा 18 प्लस हैं। मैरिज सर्टिफिकेट में उनकी जन्म तारीख और साल लिखा हुआ है। वो 18 प्लस है। इसका सबूत मैरिज सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में मिल जाएगा।