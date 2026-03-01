सुप्रीम लीडर बनते ही मोजतबा ने बढ़ाई भारत की टेंशन, ट्रंप को तो दे दी खुली चुनौती

Mojtaba Khamenei First Speech: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने पद संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में अमेरिका और इजरायल को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने घोषणा की कि ईरान अपने शहीदों का बदला लेना जारी रखेगा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखा जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका-इजरायल के साथ युद्ध 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है और वैश्विक तेल कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। मोजतबा ने कहा, 'हम अपने शहीदों के खून को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, खासकर मिनाब में शहीद हुए लोगों और बच्चों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा।'