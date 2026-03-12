शादी में ‘खतरनाक’ दावत! पलामू में खाना खाते ही 100 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में मची चीख-पुकार

Jharkhand Palamu Food Poisoning: हर कोई अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता है। कोई शादी के वेन्यू पर तो कोई लजील पकवान पर लोग जमकर पैसा खर्च करते है। लेकिन कई बार एक छोटी सी गलती सैंकड़ों लोगों की जान पर बन आती है। एक ऐसा ही मामला झारखंड के पलामू जिले से सामने आया है। जिले के सतबरवा ब्लॉक के बोहिता गांव में एक शादी की दावत में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का संदिग्ध मामला सामने आया, जिसके बाद 100 से ज्यादा गांववाले बीमार पड़ गए। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।