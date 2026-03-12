‘क्यों दी थी सुसाइड की धमकी!’ मोनालिसा ने बताया शादी का असली सच, लव जिहाद को लेकर दिया बड़ा बयान

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने फरमान को शादी के लिए राजी करने के लिए सुसाइड की धमकी दी थी। मोनालिसा ने कहा, मोनालिसा ने कहा, 'मैंने इनसे बोला था कि अगर शादी नहीं करोगे, तो सुसाइड कर लूंगी।' फरमान ने आगे बताया कि मोनालिसा ने उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर मोनालिसा ने कहा कि उनके घर पर मेहमान आ चुके हैं और 2-3 दिनों में जबरदस्ती उनकी शादी बुआ के बेटे से कराई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो कुछ गलत हो सकता है। इस वजह से फरमान ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए शादी का फैसला लिया।