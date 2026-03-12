‘घरों में चूल्हे ठंडे, रेस्टोरेंट में खाना नहीं’! शशि थरूर ने सरकार से पूछा- कब खत्म होगा गैस संकट?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और सरकार को जनता को स्थिति समझानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर LPG सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें देखी जा रही हैं और सिलेंडर खत्म होने पर कई घरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। थरूर ने कहा, 'कुछ रेस्टोरेंट ने कहा है कि उनके पास खाना पकाने के लिए गैस नहीं है। कई घरों में, जब सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, तो लोगों को रिप्लेसमेंट पाने में दिक्कत होती है, और सरकार ने कीमतें बढ़ा दी हैं।' उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ऐसे मुद्दे उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए, साथ ही लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि समाधान निकाले जा रहे हैं।