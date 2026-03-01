गुजरात आ रहे थाई कार्गो शिप पर होर्मुज स्ट्रेट में हमला, आग लगने के बाद निकाले गए 20 क्रू मेंबर

हमले के बाद जहाज पर आग फैल गई, जिससे क्रू सदस्यों को लाइफबोट से जहाज छोड़ना पड़ा। ओमान की नेवी ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 20 क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकालकर खासाब (Khasab) में किनारे पर पहुंचाया। कुल 23 क्रू सदस्य थे, जिनमें से 3 अभी भी जहाज पर हैं या उनकी तलाश जारी है। रॉयल थाई नेवी ने पुष्टि की कि बचाए गए क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और उन्हें थाइलैंड वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। थाई नेवी के प्रवक्ता पराज रतनजयपन ने कहा कि हमले की जांच चल रही है और बहरीन में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज, UAE, ओमान, UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस तथा थाई विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा रहा है।