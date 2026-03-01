सरकार ने खत्म कर दी टेंशन, देश को बड़ी राहत, अब LPG के लिए घबराने की जरूरत नहीं



पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत LPG की लगभग 60 प्रतिशत आवश्यकता का आयात करता है, जिसमें से 90 प्रतिशत आयात होर्मुज स्ट्रेट से होता है। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आपूर्ति में व्यवधान से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए रिफाइनरियों को LPG उत्पादन को अधिकतम करने का आदेश 8 मार्च को जारी किया गया था। सुजाता शर्मा ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में LPG की बुकिंग न करें। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इस चुनौतीपूर्ण समय में घबराएं नहीं, बल्कि ऊर्जा बचाने पर ध्यान दें।