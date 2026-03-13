Rajya Sabha Election से पहले कांग्रेस में खलबली! वोटिंग से पहले में 14 में से 6 विधायक अचानक पहुंचे कर्नाटक, बड़ी वजह आई सामने

राज्यसभा चुनाव से पहले ओडिशा से बेंगलुरु जाने वाले इन छह विधायकों को लेकर कांग्रेस की विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा कि आज सुबह (13 मार्च) मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि कुछ विधायक राज्य के बाहर गए हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। राज्यसभा चुनाव में 16 मार्च को मतदान के लिए कल सभी पार्टी विधायकों को भुवनेश्वर में रहने के लिए एक व्हिप जारी किया गया था। फिलहाल, हम उनके संपर्क में नहीं हैं।