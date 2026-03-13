13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विपक्ष क्यों ला रहा CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव? जानें पूरी प्रक्रिया

CEC Gyanesh Kumar: विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। जानिए आरोप क्या हैं, SIR विवाद क्या है और भारत में CEC को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 13, 2026

CEC Gyanesh Kumar

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Photo - IANS)

CEC Gyanesh Kumar: संसद के बजट सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब विपक्षी दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। लोकसभा में प्रस्ताव देने के लिए अब तक लगभग 120 सांसदों और राज्यसभा में लगभग 60 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए यह पहली बार होगा जब ऐसा नोटिस दिया जाएगा।

विपक्ष क्यों ला रहा है महाभियोग प्रस्ताव?

विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना चाहता है, क्योंकि उनका मानना है कि वे कई मौकों पर सत्तारूढ़ भाजपा को फायदा पहुंचाने में मदद कर रहे हैं।

विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सात आरोपों की सूची तैयार कर सकते हैं, जिनमें भेदभावपूर्ण व्यवहार, चुनावी धोखाधड़ी (इलेक्शन फ्रॉड) की जांच में जानबूझकर रुकावट डालना और SIR के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करना शामिल है।

हालांकि चुनाव आयोग (EC) का SIR कई राज्यों में विवादास्पद रहा है, लेकिन विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में इसने काफी विवाद पैदा किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने राज्य में इस प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा रहा है।

CEC के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया क्या है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के महाभियोग जैसी ही होती है।

संविधान के अनुच्छेद 324(5) में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से केवल उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। साथ ही, उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा की शर्तों में उनके नुकसान के लिए कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के आधार 2023 के “Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act” की धारा 11(2) में भी निर्धारित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि CEC को हटाना न्यायाधीशों के समान आधार और प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी में लाया जा सकता है। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद सदन के अध्यक्ष या सभापति यह निर्णय लेते हैं कि उसे स्वीकार किया जाए या अस्वीकार।

यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और एक कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

समिति आरोप तय करती है और जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट सभापति या अध्यक्ष को सौंपती है। यदि रिपोर्ट में दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित होती है, तो हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान कराया जाता है।

प्रस्ताव पारित होने के लिए दोनों सदनों में “उपस्थित और मतदान करने वाले” सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत का समर्थन आवश्यक होता है। साथ ही, पक्ष में पड़े वोटों की संख्या सदन की कुल सदस्यता के 50 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा दिया जाता है।

ये भी पढ़ें

Mojtaba Khamenei Health Update: क्या मोजतबा खामेनेई घायल हैं? ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर ट्रंप का बड़ा दावा
विदेश
Ayatollah Khamenei,Khamenei Death,khamenei son mojtaba,Mojtaba Khamenei,Ayatollah Ali Khamenei,iran supreme leader,

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 11:54 am

Hindi News / National News / विपक्ष क्यों ला रहा CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव? जानें पूरी प्रक्रिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bengal elections: क्या इस बार CM फेस के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कूदेगी BJP? रेस में ये नाम हैं शामिल

amit shah and suvendu adhikari
राष्ट्रीय

‘महिलाओं को कोई नौकरी नहीं देगा’…सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य पीरियड लीव से जुड़ी याचिका को खारिज किया

Supreme Court
राष्ट्रीय

अब ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में बुक होगा नया सिलेंडर, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम

LPG Crisis
राष्ट्रीय

हरियाणा राज्य सभा चुनाव में बड़ा खेल! कांग्रेस के 5 विधायक गायब, हुड्डा की बढ़ी टेंशन

Haryana Rajya Sabha election, Haryana RS polls 2026, BJP Sanjay Bhatia, Satish Nandal candidate,
राष्ट्रीय

PM Kisan Yojna: आज जारी होगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, करोड़ों किसानों के खातों में आएंगे पैसे

PM Kisan Yojna 22th installment
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.