विपक्ष क्यों ला रहा CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव? जानें पूरी प्रक्रिया

CEC Gyanesh Kumar: संसद के बजट सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब विपक्षी दलों की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। लोकसभा में प्रस्ताव देने के लिए अब तक लगभग 120 सांसदों और राज्यसभा में लगभग 60 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए यह पहली बार होगा जब ऐसा नोटिस दिया जाएगा।