अब ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में बुक होगा नया सिलेंडर, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम

गांव में एक परिवार साल में करीब 5 सिलेंडर तक का ही इस्तेमाल कर पाता है। इसी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही दुबारा बुकिंग नहीं की जाती है। लेकिन हाल ही में LPG की किल्लत की खबरें सामने आने के बाद अचानक सिलेंडरों की बुकिंग बढ़ने लगी। दाम बढ़ जाने और समय पर सिलेंडर न मिलने के डर से लोग एडवांस में बुकिंग करके सिलेंडर जमा करने लगे। ऐसे में वास्तविकता में जिनको सिलेंडर की आवश्यकता थी उन लोगों तक समय पर सप्लाई पहुंचने में परेशानी आने लगी। इसी के चलते सरकार ने यह नया नियम लागू करते हुए लॉक-इन पीरियड बढ़ा दिया है। इससे आवश्यकता पर सिलेंडर की सप्लाई भी पूरी होगी और कालाबाजारी रोकने में भी मदद मिलेगी।