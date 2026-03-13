LPG Crisis: देश भर में 1000 से अधिक LPG सिलेंडर जब्त, संकट के बीच जमकर कालाबाजारी कर रहे बिचौलिये

देश के विभिन्न हिस्सों में LPG सिलेंडरों की भारी किल्लत की खबरें सामने आ रही है। केंद्र व राज्य के स्तर पर LPG संकट से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी और निजी रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि घरेलू LPG सप्लाई निर्बाध बनी रहे, इसके लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाई जाए। इसके साथ ही, सरकार ने 'पैनिक बुकिंग' को रोकने के लिए बुकिंग के अंतर को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। ग्रामीण स्तर पर बुकिंग के अंतर को 45 दिन कर दिया है। दूसरी तरफ, प्रशासन LPG सिलेंडर की कालाबाजी रोकने के लिए छापेमारी कर रही है।