भारत-अमेरिका के बीच जल्द होगी महत्वपूर्ण डील, US राजदूत सर्जियो गोर ने दी खुशखबरी

US Ambassador to India Sergio Gor on critical minerals agreements: भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर जल्द एक बड़ी डील होगी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा प्रणालियों और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने वाले महत्वपूर्ण खनिज समझौतों को अंतिम रूप देने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अगले कुछ महीनों में, हम एक बड़ी घोषणा की उम्मीद करते हैं।'