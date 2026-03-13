Bengal elections: क्या इस बार CM फेस के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कूदेगी BJP? रेस में ये नाम हैं शामिल

बीजेपी ने पिछला विधानसभा चुनाव बिना किसी चेहरे के लड़ा था। हालांकि, TMC से भाजपा में आए सुवेंदु अधिकारी प्रमुख चेहरों में से एक थे। साल 2021 के चुनाव में उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर पटखनी दी थी। इसके साथ ही, भाजपा राज्य में 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। वहीं, भाजपा ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। वह नेता प्रतिपक्ष होने के नाते TMC सरकार पर जमकर हमलावर रहे हैं। सुवेंदु अधिकारी को जमीनी संगठन, हिंदुत्व नैरेटिव और आक्रामक राजनीति में मजबूत माना जाता है। राज्य में वह पार्टी के बड़े चेहरों में से एक हैं। ऐसे में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है।