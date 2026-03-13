Mojtaba Khamenei Health Update: क्या मोजतबा खामेनेई घायल हैं? ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर ट्रंप का बड़ा दावा

Donald Trump on Mojtaba Khamenei: अमेरिका-इजरायल द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य को लेकर दुनियाभर में अटकलों का दौर जारी है। खासकर तब, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मोजतबा खामेनेई जीवित तो हैं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हैं। गौरतलब है कि मोजतबा खामेनेई नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई दिए हैं।