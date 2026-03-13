US KC-135 aircraft Crash: ईरान से जंग के बीच अमेरिका को तगड़ा झटका, इराक में KC-135 विमान क्रैश

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के जनसंपर्क विभाग ने भी एक बयान में कहा कि रेसिस्टेंस फ्रंट की एयर डिफेंस सिस्टम एक बोइंग KC-135 स्ट्रैटोटैंकर (Stratotanker) को निशाना बनाने में सफल रही, जब वह एक हमलावर लड़ाकू विमान में ईंधन भर रहा था। हालाकि अमेरिका सेंट्रल कमांड ने इस दावे पर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 'यह किसी दुश्मन की गोलीबारी या अपनी ही सेना की गलती (फ्रेंडली फायर) के कारण नहीं हुआ था।'