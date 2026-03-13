दुबई में फिर से विस्फोट: काले धुएं का गुबार उठा, धमाकों से इमारतें हिलीं, लोग दहशत में

दुबई में विस्फोट के बाद उठता धुआं। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट)
Dubai Explosions : दुबई के सेंट्रल इलाके में शुक्रवार को जोरदार धमाके सुनाई दिए (Dubai Explosions), जिससे आसपास की ऊंची इमारतें कांप उठीं। आसमान में घना काला धुआं फैल गया (Black Smoke Dubai), जो दूर तक दिखाई दे रहा था। यह घटना मध्य पूर्व में चल रहे तनाव (Middle East Conflict) के बीच हुई है, जहां ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच संघर्ष तेज (Iran War) हो गया है। स्थानीय मीडिया और अधिकारियों के अनुसार, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) के पास यह धमाका हुआ। एक विदेशी संवाददाता ने बताया कि दो बड़े ब्लास्ट हुए, जिससे इमारतें हिल गईं और धुआं ऊपर उठने लगा। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। दुबई मीडिया ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि यह एक छोटी घटना थी। हवाई रक्षा प्रणाली ने हमला सफलतापूर्वक रोक लिया, लेकिन गिरे मलबे से एक इमारत की बाहरी दीवार को मामूली नुकसान पहुंचा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
यह घटना पिछले दिन हुई एक समान घटना के बाद आई है। गुरुवार को अल बदआ इलाके में भी ड्रोन से जुड़ी छोटी घटना रिपोर्ट हुई थी, जहां धमाके सुनाई दिए लेकिन कोई चोट नहीं आई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब ईरान की ओर से की गई प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में ईरान के हमलों से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अमेरिकी सैनिक और नागरिक शामिल हैं।
दुबई जैसे व्यस्त शहर में ऐसी घटनाएं लोगों में डर पैदा कर रही हैं। बुर्ज खलीफा के पास से उठता धुआं देख कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। शहर की मुख्य सड़क शेख जायद रोड पर सायरन बजने लगे। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। गौरतलब है कि यह संघर्ष फरवरी के अंत में शुरू हुआ था और अब इसका 14वां दिन चल रहा है। खाड़ी देशों पर हमले बढ़ रहे हैं, जिससे तेल की कीमतों में उछाल आया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। दुबई जैसे वित्तीय केंद्र पर ऐसे हमले क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
