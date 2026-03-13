दुबई में फिर से विस्फोट: काले धुएं का गुबार उठा, धमाकों से इमारतें हिलीं, लोग दहशत में

Dubai Explosions : दुबई के सेंट्रल इलाके में शुक्रवार को जोरदार धमाके सुनाई दिए (Dubai Explosions), जिससे आसपास की ऊंची इमारतें कांप उठीं। आसमान में घना काला धुआं फैल गया (Black Smoke Dubai), जो दूर तक दिखाई दे रहा था। यह घटना मध्य पूर्व में चल रहे तनाव (Middle East Conflict) के बीच हुई है, जहां ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच संघर्ष तेज (Iran War) हो गया है। स्थानीय मीडिया और अधिकारियों के अनुसार, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) के पास यह धमाका हुआ। एक विदेशी संवाददाता ने बताया कि दो बड़े ब्लास्ट हुए, जिससे इमारतें हिल गईं और धुआं ऊपर उठने लगा। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। दुबई मीडिया ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि यह एक छोटी घटना थी। हवाई रक्षा प्रणाली ने हमला सफलतापूर्वक रोक लिया, लेकिन गिरे मलबे से एक इमारत की बाहरी दीवार को मामूली नुकसान पहुंचा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।