US Plane Crash: ईरान से जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका! इराक में हवा में ईंधन भरते समय क्रैश हुआ विमान

प्रतिकात्मक फोटो
US Plane Crash: ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रैटोटैंकर रिफ्यूलिंग विमान पश्चिमी इराक में क्रैश हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने पुष्टि की कि इस हादसे में विमान पर सवार 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत हो गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। यह घटना 12 मार्च 2026 को दोपहर करीब 2 बजे (ET) हुई, जब विमान ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अन्य जेट्स को हवा में ईंधन भर रहा था।
CENTCOM के अनुसार, हादसा फ्रेंडली एयरस्पेस में हुआ और इसमें दो विमान शामिल थे। क्रैश हुआ KC-135 था, जबकि दूसरा KC-135 (संभवतः KC-135R) क्षतिग्रस्त होने के बावजूद तेल अवीव एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। प्रारंभिक जांच में दुश्मन की गोलीबारी या अमेरिकी फ्रेंडली फायर की कोई जानकारी नहीं मिली। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वीडियो से संकेत मिलता है कि यह मिड-एयर कोलिजन (दो टैंकरों के बीच टक्कर) हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जांच जारी है।
यह KC-135 अमेरिकी सेना का पुराना लेकिन महत्वपूर्ण रिफ्यूलिंग विमान है, जो 60 साल से ज्यादा समय से सेवा में है। यह चार टर्बोजेट इंजन वाला है और लगभग 146 टन ईंधन ले जा सकता है, जिससे फाइटर जेट्स की लंबी रेंज मिशन संभव होते हैं। ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में ऐसे टैंकर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जेट्स को ईरान के ऊपर लंबे समय तक उड़ान भरने में मदद करते हैं।
यह अमेरिका का चौथा विमान है जो इस युद्ध में खोया गया है। पहले तीन F-15 जेट्स कतर एयर फोर्स द्वारा गलती से गिराए गए थे। इसके अलावा, एक THAAD एयर डिफेंस रडार भी नष्ट हुआ। ईरान ने जवाबी हमलों में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान की सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन ऐसे हादसे युद्ध की चुनौतियों को दिखाते हैं।
CENTCOM ने कहा, रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन जारी हैं। बचे हुए दो क्रू मेंबर्स की तलाश में टीम काम कर रही है। यह घटना मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा सकती है, जहां अमेरिका और इजरायल संयुक्त रूप से ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ने इसे अमेरिकी नाकामी बताया, जबकि अमेरिकी अधिकारी इसे दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट कह रहे हैं।
