US Plane Crash: ईरान से जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका! इराक में हवा में ईंधन भरते समय क्रैश हुआ विमान

CENTCOM के अनुसार, हादसा फ्रेंडली एयरस्पेस में हुआ और इसमें दो विमान शामिल थे। क्रैश हुआ KC-135 था, जबकि दूसरा KC-135 (संभवतः KC-135R) क्षतिग्रस्त होने के बावजूद तेल अवीव एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। प्रारंभिक जांच में दुश्मन की गोलीबारी या अमेरिकी फ्रेंडली फायर की कोई जानकारी नहीं मिली। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वीडियो से संकेत मिलता है कि यह मिड-एयर कोलिजन (दो टैंकरों के बीच टक्कर) हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जांच जारी है।