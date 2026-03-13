नई पार्टी, नई पहचान….AIADMK से निष्कासित शशिकला की राजनीति में धमाकेदार वापसी

जेल से रिहाई के 9 साल के राजनीतिक विराम के बाद शशिकला ने सक्रिय और स्वतंत्र राजनीतिक पारी शुरू की है। अब वह अपने दम पर मजबूत दल बनाकर चुनावी मैदान में उतरेंगी। शशिकला का यह कदम AIADMK के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है और 2026 के विधानसभा चुनावों में समीकरण बदल सकता है। शशिकला का लक्ष्य जयललिता के सपनों को साकार करना है। शशिकला के इस निर्णय से तमिलनाडु की सियासत को और रोचक बना देगा। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसने के बाद AIADMK ने शशिकला को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस मामले की जांच में शशिकला को दोषी ठहराया गया था।