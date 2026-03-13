बोरवेल को लेकर पति से हुआ झगड़ा, तीन बच्चों को लेकर कुएं में कूदी महिला

पुलिस के अनुसार यह घटना गुरुवार को महबूबनगर जिले के एक गांव में हुई। मृत महिला की पहचान जंगम्मा के रूप में हुई है। वह अपने पति भीरैया और बच्चों के साथ गांव में रहती थी। भीरैया पेशे से किसान है और उसके पास करीब दो एकड़ कृषि भूमि है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसने अपने खेत में एक बोरवेल खुदवाया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके कारण परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। इसके बावजूद उसने शुक्रवार को उसी खेत में एक और बोरवेल ड्रिल करवाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक जंगम्मा ने अपने पति से दूसरा बोरवेल खुदवाने से मना किया था, क्योंकि पिछले प्रयास में ही काफी पैसा खर्च हो चुका था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखा विवाद हुआ, जिसने बाद में दुखद रूप ले लिया।