बोरवेल को लेकर पति से हुआ झगड़ा, तीन बच्चों को लेकर कुएं में कूदी महिला

crime news
तेलंगाना के महबूबनगर जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। यहां पारिवारिक तनाव के चलते एक महिला ने अपने तीन छोटे बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। इस दर्दनाक घटना में महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा बेटा किसी तरह बच गया और उसे स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार यह घटना पति-पत्नी के बीच बोरवेल ड्रिलिंग को लेकर हुए विवाद के बाद हुई, जिससे महिला गहरे मानसिक तनाव में थी।
पुलिस के अनुसार यह घटना गुरुवार को महबूबनगर जिले के एक गांव में हुई। मृत महिला की पहचान जंगम्मा के रूप में हुई है। वह अपने पति भीरैया और बच्चों के साथ गांव में रहती थी। भीरैया पेशे से किसान है और उसके पास करीब दो एकड़ कृषि भूमि है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसने अपने खेत में एक बोरवेल खुदवाया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके कारण परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। इसके बावजूद उसने शुक्रवार को उसी खेत में एक और बोरवेल ड्रिल करवाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक जंगम्मा ने अपने पति से दूसरा बोरवेल खुदवाने से मना किया था, क्योंकि पिछले प्रयास में ही काफी पैसा खर्च हो चुका था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखा विवाद हुआ, जिसने बाद में दुखद रूप ले लिया।
प्रारंभिक जांच के अनुसार पति से बहस के बाद जंगम्मा अपने तीनों बच्चों को लेकर खेत के पास बने कृषि कुएं तक गई और अचानक उसमें कूद गई। इस घटना में महिला और उसकी दो बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उसका छोटा बेटा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत बाहर निकाल लिया। बच्चे को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग