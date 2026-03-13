13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BRICS को लेकर ईरान ने भारत से लगाई गुहार! जयशंकर और अराघची के बीच टेलीफोन पर हुई अहम बातचीत

यह बातचीत पिछले 14 दिनों में दोनों नेताओं के बीच चौथी बार हुई है। इसमें ईरान ने ब्रिक्स (BRICS) से इस संकट में रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 13, 2026

S Jaishankar

विदेश मंत्री एस जयशंकर

Iran Israel War: ईरान ने BRICS को लेकर भारत से गुहार लगाई है। ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से टेलीफोन पर अहम बातचीत की। यह बातचीत 12 या 13 मार्च 2026 को हुई, जो हाल के संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच चौथी बार हुई। अराघची ने जयशंकर को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और आक्रामक कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता व सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। ईरान ने अपने स्वरक्षा के वैध अधिकार पर जोर दिया।

ईरान ने ब्रिक्स से लगाई मदद की गुहार

मुख्य रूप से, अराघची ने BRICS की भूमिका पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि BRICS (जिसकी इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है) को मौजूदा संकट में रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। ईरान ने गुहार लगाई कि BRICS देश मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा दें, बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करें और संघर्ष पर प्रभाव डालें। ईरान चाहता है कि BRICS जल्द कोई बयान जारी करे या सक्रिय कदम उठाए।

जयशंकर ने दिया द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर जोर

जयशंकर ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की बात की। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और जहाजों के सुरक्षित मार्ग (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) पर भी चर्चा की, जहां कुछ राहत मिली है।

यह बातचीत मध्य पूर्व संकट के बीच भारत की सक्रिय कूटनीति को दिखाती है। ईरान BRICS मंच से समर्थन चाहता है, जबकि भारत संतुलित रुख बनाए रख रहा है।

ये भी पढ़ें

War Alert: इजराइल के गैलीली से लेकर तेहरान तक धमाकों की गूंज, तुर्किये NATO एयरबेस पर सायरन बजा
समाचार
Israel Iran War

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

13 Mar 2026 03:42 pm

Hindi News / National News / BRICS को लेकर ईरान ने भारत से लगाई गुहार! जयशंकर और अराघची के बीच टेलीफोन पर हुई अहम बातचीत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम दिखाएगा अलग अंदाज़: अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

नई पार्टी, नई पहचान….AIADMK से निष्कासित शशिकला की राजनीति में धमाकेदार वापसी

V.K Sasikala launched new political party (Photo - 'X' account Sasikala)
राष्ट्रीय

भारत-अमेरिका के बीच जल्द होगी महत्वपूर्ण डील, US राजदूत सर्जियो गोर ने दी खुशखबरी

Sergio Gor
राष्ट्रीय

Rajya Sabha Election से पहले कांग्रेस में खलबली! वोटिंग से पहले में 14 में से 6 विधायक अचानक पहुंचे कर्नाटक, बड़ी वजह आई सामने

Odisha Congress MLAs
राष्ट्रीय

LPG Crisis: देश भर में 1000 से अधिक LPG सिलेंडर जब्त, संकट के बीच जमकर कालाबाजारी कर रहे बिचौलिये

CM Mohan Yadav stated that there is no shortage of gas in MP
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.