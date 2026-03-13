BRICS को लेकर ईरान ने भारत से लगाई गुहार! जयशंकर और अराघची के बीच टेलीफोन पर हुई अहम बातचीत

Iran Israel War: ईरान ने BRICS को लेकर भारत से गुहार लगाई है। ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और युद्ध के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से टेलीफोन पर अहम बातचीत की। यह बातचीत 12 या 13 मार्च 2026 को हुई, जो हाल के संघर्ष के बाद दोनों नेताओं के बीच चौथी बार हुई। अराघची ने जयशंकर को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और आक्रामक कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता व सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। ईरान ने अपने स्वरक्षा के वैध अधिकार पर जोर दिया।