‘ईरान आत्मसमर्पण को तैयार’…ट्रंप ने G7 देशों के सामने किया दावा

ट्रंप ने वर्चुअल बैठक में सहयोगी देशों के नेताओं को बताया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की स्थिति कमजोर हो चुकी है। उन्होंने विशेष रूप से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान ने ईरान की सैन्य और रणनीतिक क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने कथित रूप से कहा कि उन्होंने एक ऐसा खतरा खत्म कर दिया जो सभी के लिए कैंसर जैसा बन रहा था। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान में अब ऐसा कोई प्रभावी नेता नहीं बचा है जो आधिकारिक रूप से सरेंडर की घोषणा कर सके। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और व्हाइट हाउस (White House) ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी देने से इनकार किया है।