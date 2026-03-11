खामेनेई नहीं चाहते थे बेटा मोजतबा बने उनका उत्तराधिकारी, वसीयत में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

US-Israel-Iran War: ईरान की सत्ता में पिछले कुछ ही दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिले। इजरायल और अमेरिका के अचानक ईरान पर हमला कर देने से मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो गया जिसके रुकने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध में ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को खो दिया जिसके बाद देश की कमान उनके बेटे मोजतबा खामेनेई के हाथों में आ गई। मोजतबा को नए आयतुल्लाह बनाए जाने के बाद ईरान पर संकट और अधिक बढ़ गया क्योंकि ट्रंप यह पहले ही साफ कर चुके थे कि नए सुप्रीम लीडर का चयन उनकी राय के बिना नहीं होगा। इसके बावजूद मोजतबा को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन क्या आप जानते है कि ट्रंप के साथ साथ मोजतबा के पिता अली खामेनेई भी नहीं चाहते थे कि वह उनके उत्तराधिकारी बने।