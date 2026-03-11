11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

खामेनेई नहीं चाहते थे बेटा मोजतबा बने उनका उत्तराधिकारी, वसीयत में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

US-Israel-Iran War: न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अली खामेनेई ने अपनी वसीयत में बेटे मोजतबा को उत्तराधिकारी न बनाने की बात कही थी, लेकिन IRGC के दबाव में उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Mar 11, 2026

US-Israel-Iran War

खामेनेई और उनके बेटे मुजतबा (फोटो- Ryan Rozbiani एक्स पोस्ट)

US-Israel-Iran War: ईरान की सत्ता में पिछले कुछ ही दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिले। इजरायल और अमेरिका के अचानक ईरान पर हमला कर देने से मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो गया जिसके रुकने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध में ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को खो दिया जिसके बाद देश की कमान उनके बेटे मोजतबा खामेनेई के हाथों में आ गई। मोजतबा को नए आयतुल्लाह बनाए जाने के बाद ईरान पर संकट और अधिक बढ़ गया क्योंकि ट्रंप यह पहले ही साफ कर चुके थे कि नए सुप्रीम लीडर का चयन उनकी राय के बिना नहीं होगा। इसके बावजूद मोजतबा को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन क्या आप जानते है कि ट्रंप के साथ साथ मोजतबा के पिता अली खामेनेई भी नहीं चाहते थे कि वह उनके उत्तराधिकारी बने।

न्यूयॉर्क पोस्ट (New York Post) की रिपोर्ट में किया गया दावा

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजायरल के हमलों में मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार, अली खामेनेई ने अपनी वसीयत में यह साफ लिखा था कि उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का अगला सुप्रीम लीडर न बनाया जाए। लेकिन खामेनेई की इच्छा के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के दबाव में मोजतबा को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामेनेई को अपने बेटे की राजनीतिक क्षमता और अनुभव को लेकर गंभीर संदेह था और इसलिए उन्होंने उन्हें उत्तराधिकारी बनाने का समर्थन नहीं किया था।

पिता के नाम के अलावा मोजतबा की कोई पहचान नहीं - विपक्षी नेता

ईरानी खुफिया नेटवर्क से जुड़े होने का दावा करने वाले विपक्षी संगठन नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी में रिसर्च डायरेक्टर खुसरो इस्फहानी ने कहा कि खामेनेई ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनके बेटे मोजतबा को उनका उत्तराधिकारी न बनाए। इस्फहानी ने आगे कहा कि, अली खामेनेई का मानना था कि मोजतबा के पास देश चलाने के लिए जरूरी अनुभव और राजनीतिक कद नहीं है। इस्फहानी ने यह भी कहा कि, मोजतबा एक प्रभावहीन युवा मौलवी है, जिसने अपने राजनीतिक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है। इतने सालों में अपने पिता के नाम के अलावा उनकी अपनी कोई पहचान या उपलब्धि नहीं है।

मोजतबा को नहीं मिले थे धार्मिक परिषद के वोट्स

बता दें कि, ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन आमतौर पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नामक धार्मिक परिषद करती है। लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि इस बार प्रक्रिया सामान्य नहीं रही। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने परिषद पर भारी दबाव डाला और आखिरकार मोजतबा खामेनेई को नया आयतुल्लाह घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि कई धार्मिक नेताओं ने इस फैसले का विरोध भी किया और कुछ सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार तक कर दिया। इस्फहानी ने अंदरूनी सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि मोजतबा को धार्मिक परिषद के बहुमत वोट तक भी नहीं मिले थे लेकिन इसके बावजूद उन्हें नया आयतुल्लाह बना दिया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

11 Mar 2026 11:59 am

Published on:

11 Mar 2026 11:50 am

Hindi News / World / खामेनेई नहीं चाहते थे बेटा मोजतबा बने उनका उत्तराधिकारी, वसीयत में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran–Israel war: ईरान की इन जगहों पर तुरंत हमला रोके इजरायल, ट्रंप ने दिया आदेश

डोनाल्ड ट्रंप,Trump administration, Israel, Iran, oil infrastructure, energy sector, Middle East conflict,
विदेश

मुकेश अंबानी की वजह से अमेरिका में खुलेगी 50 साल बाद पहली तेल रिफाइनरी, ट्रंप ने भारत को कहा धन्यवाद

Mukesh Ambani with Donald Trump
विदेश

ट्रंप का ऐतिहासिक ऐलान: 50 साल बाद अमेरिका में खुलेगी ऑयल रिफाइनरी; भारतीय कंपनी ‘रिलायंस’ करेगी निवेश

Donald Trump
विदेश

घर में छिपे ईरान के दुश्मन! अमेरिका-इज़रायल के लिए जासूसी के आरोप में दर्जनों लोग गिरफ्तार

Spies arrested in Iran
विदेश

चीन के नए जातीय एकता कानून पर छिड़ा विवाद, अल्पसंख्यक समुदायों को दबाने की साजिश

Xi Jinping
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.