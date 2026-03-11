11 मार्च 2026,

बुधवार

विदेश

Iran–Israel war: ईरान की इन जगहों पर तुरंत हमला रोके इजरायल, ट्रंप ने दिया आदेश

Middle East conflict: अमेरिका का कहना है कि ईरान पर इजरायल लगातार हमला कर रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 11, 2026

डोनाल्ड ट्रंप,Trump administration, Israel, Iran, oil infrastructure, energy sector, Middle East conflict,

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-IANS)

Iran–Israel war: इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच अमेरिका ने इजरायल से कहा कि वह ईरान के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमले न करे। दरअसल, यह पहली बार है जब अमेरिका ने इजरायल से हमला नहीं करने की बात कही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि हमलों के कारण जहरीली धुएं के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

क्या बोला अमेरिका

अमेरिका का कहना है कि ईरान पर इजरायल लगातार हमला कर रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि उनका उद्देश्य महज ईरानी शासन के खिलाफ जनता का समर्थन करना है, न कि बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाना। 

इस बीच अमेरिका को डर है कि हमलों के जवाब में ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर पलटवार कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हो सकता है। 

UAE ने बंद की तेल रिफाइनरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद यूएई में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है।

अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने बताया कि ड्रोन हमले के कारण अबू धाबी अमीरात के रुवैस औद्योगिक शहर में आग लग गई।

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि रूवैस रिफाइनरी ने एहतियात के तौर पर परिचालन रोक दिया है। 

ईरान ने किए हमले

वहीं सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने बुधवार को बताया कि ईरान ने मध्य पूर्व में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर नए हमले किए हैं। प्रसारक ने ईरान के विशिष्ट क्रांतिकारी गार्डों के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह गोलाबारी युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे तीव्र और भारी थी, जो लगभग तीन घंटे तक चली।

इन हमलों में तेल अवीव और हाइफा सहित इजराइली शहरों के साथ-साथ पश्चिमी यरुशलम को भी निशाना बनाया गया। 

Published on:

11 Mar 2026 09:55 am

Hindi News / World / Iran–Israel war: ईरान की इन जगहों पर तुरंत हमला रोके इजरायल, ट्रंप ने दिया आदेश

