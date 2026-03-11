Iran–Israel war: ईरान की इन जगहों पर तुरंत हमला रोके इजरायल, ट्रंप ने दिया आदेश

Iran–Israel war: इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच अमेरिका ने इजरायल से कहा कि वह ईरान के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमले न करे। दरअसल, यह पहली बार है जब अमेरिका ने इजरायल से हमला नहीं करने की बात कही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि हमलों के कारण जहरीली धुएं के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।