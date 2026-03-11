मुकेश अंबानी की वजह से अमेरिका में खुलेगी 50 साल बाद पहली तेल रिफाइनरी, ट्रंप ने भारत को कहा धन्यवाद

अमेरिका में खुलने वाली इस तेल रिफाइनरी में मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस (Reliance) का पैसा लगेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "अमेरिका एनर्जी के क्षेत्र में असली दबदबे की ओर लौट रहा है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि टेक्सास के ब्राउन्सविल में अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग, देश में 50 साल में पहली नई अमेरिकी तेल रिफाइनरी खोल रहा है। यह एक ऐतिहासिक 300 बिलियन डॉलर की डील है, जो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डील है। यह अमेरिकी वर्कर्स, एनर्जी और साउथ टेक्सास के कमाल के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। इस ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए मैं भारत में हमारे पार्टनर्स और उनकी सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी रिलायंस का धन्यवाद देता हूं।"