9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Israel-Iran War: ईरान के नए अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई हुए जंग में घायल, इजरायल ने किया दावा

US-Israel-Iran War: इजरायल ने दावा किया है कि उनके हमले में ईरान के नए अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) घायल हो गए है। हालांकि ईरान की तरफ अभी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Mar 09, 2026

Mojtaba Khamenei

मुजतबा खामेनेई (फोटो- Clash Report एक्स पोस्ट)

US-Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट में तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के युद्ध ने भयानक रूप ले लिया है और खाड़ी देश भी इसकी चपेट में आने लगे है। इसी बीच खबर आ रही है कि ईरान के नए अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई इजरायल के हमले में घायल हो गए है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुजतबा युद्ध के दौरान घायल हुए है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है।

28 फरवरी को खामेनेई की हमले में मौत

इजरायल के सरकारी टीवी ने मुजतबा के घायल होने की खबर प्रशारित करते हुए उन्हें जानबाज बताया है, जिसका मतलब है दुश्मन के हमले में घायल होना। लेकिन इजरायल मीडिया ने सिर्फ मुजतबा के घायल होने का दावा किया है, वह कब और किस घटना में घायल हुए इसकी कोई जानकारी इजरायली मीडिया द्वारा नहीं दी गई है। बतां दें कि मुजतबा के पिता और ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों में मारे गए थे। उनके साथ-साथ मुजतबा की पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद मुजतबा के मारे जाने की भी खबरें सामने आई थी लेकिन ईरान ने इन्हें नकार दिया। अब ईरान ने मुजतबा के नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की घोषणा की है। हालांकि जंग की शुरुआत के बाद से मुजतबा सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Updated on:

09 Mar 2026 02:12 pm

Published on:

09 Mar 2026 01:55 pm

Hindi News / World / US-Israel-Iran War: ईरान के नए अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई हुए जंग में घायल, इजरायल ने किया दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान के स्कूल पर हमले का नया वीडियो आया सामने! क्या टॉमहॉक मिसाइल से किया था हमला

विदेश

ईरान के 30 तेल डिपो खाक, बढ़ा तनाव, अमेरिका को गुस्सा आया

Iran israel US War
विदेश

‘एप्सटीन गैंग तय नहीं करेगी हमारा भविष्य’, ईरान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, खामेनेई के बेटे बने नए अयातुल्ला

विदेश

मोजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने के बाद विदेश मंत्री अराघची ने दिया बयान, कहा- हम पीछे नहीं हटेंगे

Iran new Supreme Leader Mojtaba Khamenei, Abbas Araghchi supports Mojtaba Khamenei, Iran third Supreme Leader Mojtaba Khamenei news,
विदेश

कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर पार, क्या भारत में बढ़ सकते हैं डीजल पेट्रोल के दाम?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.