US-Israel-Iran War: ईरान के नए अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई हुए जंग में घायल, इजरायल ने किया दावा

इजरायल के सरकारी टीवी ने मुजतबा के घायल होने की खबर प्रशारित करते हुए उन्हें जानबाज बताया है, जिसका मतलब है दुश्मन के हमले में घायल होना। लेकिन इजरायल मीडिया ने सिर्फ मुजतबा के घायल होने का दावा किया है, वह कब और किस घटना में घायल हुए इसकी कोई जानकारी इजरायली मीडिया द्वारा नहीं दी गई है। बतां दें कि मुजतबा के पिता और ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों में मारे गए थे। उनके साथ-साथ मुजतबा की पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद मुजतबा के मारे जाने की भी खबरें सामने आई थी लेकिन ईरान ने इन्हें नकार दिया। अब ईरान ने मुजतबा के नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की घोषणा की है। हालांकि जंग की शुरुआत के बाद से मुजतबा सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए है।