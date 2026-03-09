‘एप्सटीन गैंग तय नहीं करेगी हमारा भविष्य’, ईरान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, खामेनेई के बेटे बने नए अयातुल्ला

US-Israel-Iran War: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का आज दसवां दिन है। इन दस दिनों में तीनों देशों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए और भारी तबाही मचाई। इसके चलते हजारों लोगों की जान गई और मिडिल ईस्ट (Middle East) में भारी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। लेकिन इस सब के बावजूद यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अब खबर सामने आई है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर (Supreme Leader) बन गए है। जबकि ट्रंप (Trump) पहले ही साफ कर चुके है कि ईरान उनसे बातचीत के बिना नया सुप्रील लीडर नहीं चुने। ऐसे में अब ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया होगी उसे लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि देश का भविष्य और नेतृत्व एपस्टीन गैंग नहीं बल्कि देश की जनता और उनकी संस्थाएं तय करेगी।