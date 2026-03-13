13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के घावों पर मरहम लगाएगा चीन! 2,00,000 डॉलर की आपातकालीन सहायता का ऐलान, जानें क्या है ड्रैगन का प्लान

China Aid to Iran School Attack: चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने घोषणा की कि रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना ईरान के रेड क्रेसेंट सोसाइटी को 2,00,000 अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान करेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Mar 13, 2026

China

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग

China Condemns US Attack on Iranian School: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध के बीच चीन ने मानवीय सहायता का बड़ा कदम उठाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने शुक्रवार को बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ चाइना ईरान के रेड क्रेसेंट सोसाइटी को 2,00,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.68 करोड़ रुपये) की आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान करेगी। यह मदद विशेष रूप से उस प्राथमिक स्कूल पर अमेरिकी हमले में मारे गए छात्रों के परिवारों को सांत्वना और राहत देने के लिए है।

हमले में निदोर्ष छात्रों की हुई थी मौत

हमला युद्ध की शुरुआत में हुआ, जिसमें निर्दोष छात्रों की मौत हुई। चीन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। गुओ ने कहा कि चीन "नागरिकों और गैर-सैन्य लक्ष्यों पर हमलों की कड़ी निंदा" करता है और ऐसे "अंधाधुंध बमबारी" का विरोध करता है। उन्होंने क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति बहाल करने के लिए सभी पक्षों से संपर्क बनाए रखने की बात कही। चीन ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर ईरान और उसके लोगों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए तैयार है।

कई सैन्य और नागरिक ठिकानों को बनाया गया निशाना

यह सहायता उस समय आई है जब अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी से ईरान पर बड़े हमले शुरू किए, जिसमें तेहरान सहित कई सैन्य और नागरिक ठिकाने निशाना बने। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों (सऊदी अरब, दुबई आदि) में ड्रोन-मिसाइल हमले किए, जिसमें सऊदी रिफाइनरी और जहाज प्रभावित हुए। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक कार्गो जहाज पर मिसाइल हमला हुआ, लेकिन चालक दल सुरक्षित रहा। युद्ध से ईरान में नागरिक जीवन प्रभावित है, जिसमें स्कूल हमला सबसे संवेदनशील घटना है।

चीन का प्लान और मकसद

यह सहायता मुख्य रूप से मानवीय है, लेकिन यह चीन-ईरान के मजबूत रिश्ते को दिखाती है। चीन ईरान से भारी मात्रा में तेल आयात करता है और क्षेत्रीय स्थिरता उसके लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम BRICS मंच पर ईरान के समर्थन को मजबूत करेगा, जहां चीन पहले से सक्रिय है। हालांकि, चीन ने अभी तक सैन्य सहायता (जैसे मिसाइल पार्ट्स) की कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ऐसी संभावना जताई गई थी। चीन का फोकस युद्ध को जल्द खत्म कराना और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखना है।

ईरानी पक्ष ने चीन की मदद का स्वागत किया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे डिप्लोमैटिक समर्थन माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चीन की संभावित भूमिका पर नजर रखी हुई है। यह घोषणा युद्ध के 14वें दिन आई, जहां मानवीय संकट बढ़ रहा है। चीन ने स्पष्ट किया कि वह संघर्ष कम करने में सहयोग के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें

‘ईरान आत्मसमर्पण को तैयार’…ट्रंप ने G7 देशों के सामने किया दावा
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

13 Mar 2026 05:58 pm

Published on:

13 Mar 2026 05:56 pm

Hindi News / World / ईरान के घावों पर मरहम लगाएगा चीन! 2,00,000 डॉलर की आपातकालीन सहायता का ऐलान, जानें क्या है ड्रैगन का प्लान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान से जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका! इराक में हवा में ईंधन भरते समय क्रैश हुआ विमान

US Plane Crash
विदेश

‘ईरान आत्मसमर्पण को तैयार’…ट्रंप ने G7 देशों के सामने किया दावा

Donald Trump
विदेश

दुबई में धमाके, धुआं उठा, सेंट्रल दुबई दहल गया

Dubai Explosion
विदेश

इंसानों को 150 साल की उम्र देंगे अंगूर के बीज! चीन का दावा

Grape seeds
विदेश

पुलों के गिरने से पहले ही सैटेलाइट्स भेज देंगे अलर्ट, अमेरिका में हुआ नई तकनीक का विकास

Bridge
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.