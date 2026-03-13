ईरान के घावों पर मरहम लगाएगा चीन! 2,00,000 डॉलर की आपातकालीन सहायता का ऐलान, जानें क्या है ड्रैगन का प्लान

हमला युद्ध की शुरुआत में हुआ, जिसमें निर्दोष छात्रों की मौत हुई। चीन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। गुओ ने कहा कि चीन "नागरिकों और गैर-सैन्य लक्ष्यों पर हमलों की कड़ी निंदा" करता है और ऐसे "अंधाधुंध बमबारी" का विरोध करता है। उन्होंने क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति बहाल करने के लिए सभी पक्षों से संपर्क बनाए रखने की बात कही। चीन ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर ईरान और उसके लोगों को अतिरिक्त सहायता देने के लिए तैयार है।