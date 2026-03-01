ईरान के शाहेद ड्रोन्स को मार गिराने के लिए यूक्रेन का मास्टरप्लान: क्या America भी इससे सीख लेगा?

Ukraine War: ईरान और इजराइल जंग के दौरान काम में आने ह​​​थियार रूस और यूक्रेन जंग (Ukraine War) के लिए भी मिसाल बन गए हैं। यूक्रेन के ड्रोन पायलटों ने ईरान के शाहेद-136 ड्रोन्स को मार गिराने में महारत हासिल कर ली है। यूक्रेन की यह आधुनिक 'हंटर' तकनीक भविष्य में अमेरिका और अन्य देशों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आधुनिक युद्ध के मैदान (Military Technology) में ईरान की ओर से डिजाइन किया गया 'शाहेद-136' ड्रोन (Shahed-136 Drone) तबाही का एक जाना-पहचाना नाम बन गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए इस सस्ते और खतरनाक 'कामिकेज़' (आत्मघाती) ड्रोन का भारी इस्तेमाल किया है। शुरुआत में इन ड्रोन्स (Drone Warfare) ने यूक्रेन की सेना के लिए भारी मुश्किलें खड़ी की थीं, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली एयर-डिफेंस मिसाइलें इन ड्रोन्स की तुलना में बहुत महंगी थीं। लेकिन अब यूक्रेन ने इसका एक बेहद सटीक और किफायती जवाब ढूंढ लिया है।