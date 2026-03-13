रमजान में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक, महिलाओं और बच्चों की हुई मौत

Pakistan Airstrikes Afghanistan: रमजान में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयरस्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कंधार हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है। इसके अलावा देश के कई शहरों पर भी स्ट्राइक की है। हमलों को लेकर अफगानिस्तान ने दावा किया कि पड़ोसी देश ने एक बार फिर अफगान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए कई शहरों में भीषण हवाई हमले किए हैं।