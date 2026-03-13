13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रमजान में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक, महिलाओं और बच्चों की हुई मौत

Pakistan Airstrikes Afghanistan: पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कंधार हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 13, 2026

Pakistan Airstrikes Afghanistan, Pakistan, Kabul Kandahar Bombing, Islamic Emirate Condemnation, Civilian Casualties, Border Tension, Ramadan Attacks,

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक (Photo-IANS)

Pakistan Airstrikes Afghanistan: रमजान में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयरस्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कंधार हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है। इसके अलावा देश के कई शहरों पर भी स्ट्राइक की है। हमलों को लेकर अफगानिस्तान ने दावा किया कि पड़ोसी देश ने एक बार फिर अफगान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए कई शहरों में भीषण हवाई हमले किए हैं। 

तालिबान सरकार ने जारी किया बयान

पाकिस्तान के हमलों को लेकर तालिबान सरकार ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमलों में कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई है। इसके अलावा रिहाइशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें कई घर तबाह हो गए। तालिबान सरकार ने कहा कि विमानों ने खाली रेगिस्तानों और निर्जन क्षेत्रों में भी बमबारी की है। 

तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की कही बात

वहीं हमलों को लेकर तालिबान सरकार भड़क गई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस क्रूरता का जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सैन्य कार्रवाई को क्रूर आक्रामकता भी बताया है। 

अफगान सरकार ने अपने बयान में कहा कि रमजान के पवित्र महीने में भी पाकिस्तान द्वारा रिहाइशी इलाकों, महिलाओं और बच्चों पर हमला करना यह दर्शाता है कि पड़ोसी देश किसी भी मानवीय सिद्धांत या नैतिक मूल्यों से बंधा हुआ नहीं है। 

फ्यूल डिपो को भी बनाया निशाना

दरअसल, इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच दुनिया में ईंधन की आपूर्ति में कमी आई है। वहीं, अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे के पास स्थित निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो पर भी हमला कर दिया। 

दरअसल, यह कंपनी सिविल एयरलाइनों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन की आपूर्ति करती है।

दोनों देशों के बीच तनाव जारी

पिछले दिनों से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव जारी है। पिछले दिनों भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। इस पर अफगानिस्तान सरकार ने बयान जारी किया था और दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का मुंहतोड़ जवाब दिया है। 

ये भी पढ़ें

‘पहले ये 3 शर्तें मानो…’, ईरान ने इजरायल और अमेरिका को दी चेतावनी, कहा- तभी जंग रुकेगी
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Mar 2026 09:03 am

Published on:

13 Mar 2026 08:24 am

Hindi News / World / रमजान में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक, महिलाओं और बच्चों की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran-Israel War के बीच अमेरिका में यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर हमला, गोलियों से दहल उठा इलाका

विदेश

Us-Israel Iran War: ट्रंप की सनक से पूरी दुनिया हो रही परेशान, जा चुकी 2100 लोगों की जान

US-Israel Iran War
विदेश

US KC-135 aircraft Crash: ईरान से जंग के बीच अमेरिका को तगड़ा झटका, इराक में KC-135 विमान क्रैश

US Boeing KC-135 Stratotanker refuelling aircraft crash during Operation Epic Fury.
विदेश

H-1B वीजा के नियम बदले: अब सैलरी तय करेगी किसे मिलेगा अमेरिका का टिकट

H-1B visa
विदेश

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास धमाका, इलाके में दहशत

Blast near burj Khalifa
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.