12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘पहले ये 3 शर्तें मानो…’, ईरान ने इजरायल और अमेरिका को दी चेतावनी, कहा- तभी जंग रुकेगी

Iran war end conditions: राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशन ने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि ईरान के वैध अधिकार को स्वीकार किया जाए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 12, 2026

ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए रखी शर्तें (Photo-IANS)

Iran US Israel war: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इन देशों के युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लग गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव और पाबंदियों की वजह से तेल टैंकरों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। इसी बीच पहली बार ईरान ने बोला है कि वह किन शर्तों के साथ अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने को तैयार है।

क्या बोले ईरान के राष्ट्रपति 

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि ईरान के वैध अधिकार को स्वीकार किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में किसी भी हमले से बचाव के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पक्की पहुंच दी जाए।

साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका इन शर्तों को मान लेता है तो हम युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हैं। 

अमेरिका पर लगाया आरोप

इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध अमेरिका की वजह से शुरू हुआ है। साथ ही मसूद पेजेकिशन ने चेतावनी दी कि इस जंग को खत्म करने का एक ही रास्ता है: वह है ईरान के कानूनी अधिकारियों को मान्यता दी जाए, नुकसान का मुआवजा दिया जाए और भविष्य में हमले न होने की ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी मिले।

क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैरीलैंड में पत्रकारों से ईरान युद्ध के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि युद्ध के मोर्चे पर हमारे पास बहुत अच्छी खबर है। दरअसल, वे पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। ईरान पूरी तरह से तबाह हो रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान लगभग हार के कगार पर है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे तुरंत समाप्त कर देंगे। उनके पास कोई नौसेना नहीं है। उनके पास कोई वायु सेना नहीं है। उनके पास कोई हवाई यातायात रोधी प्रणाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके पास नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। हम उस देश पर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। 

ये भी पढ़ें

भारत को रूस से तेल खरीदने की क्यों दी छूट? अमेरिकी ने बताई असली वजह
विदेश
Russia oil India, US allows India Russian oil, India Russia oil deal, Trump Russia oil India,

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Mar 2026 07:43 am

Hindi News / National News / ‘पहले ये 3 शर्तें मानो…’, ईरान ने इजरायल और अमेरिका को दी चेतावनी, कहा- तभी जंग रुकेगी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली के मछली बाजार में लगी भीषण आग, 400 झुग्गियां और कई दुकानें जलकर हुई राख

fire in delhi, fire fish market in delhi, दिल्ली में आगजनी, दिल्ली में 400 झुग्गियां खाक,
राष्ट्रीय

Crime File: गर्लफ्रेंड के घर था गैंगस्टर, बाहर दाऊद ने डाल रखा था घेरा, निकलते ही शरीर में धंसा दीं 32 गोलियां

Indira Gandhi, Dawood Ibrahim, Haji Mastan, Yusuf Patel,
राष्ट्रीय

ISRO-AIIMS Partnership: मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इसरो और एम्स मिलकर विकसित करेंगे स्पेस मेडिसिन

ISRO and AIIMS
राष्ट्रीय

Farooq Abdullah Attack: यह मेरा पर्सनल एजेंडा था..मैं उसे गोली मारना चाहता था…फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने वाले का कबूलनामा

Farooq Abdullah
राष्ट्रीय

फिर करवट लेगा मौसम: राजस्थान समेत कई राज्यों में होगी बारिश, IMD ने 14, 15 और 16 मार्च का जारी किया अलर्ट

Rajasthan Rain Alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.