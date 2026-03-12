दिल्ली के मछली बाजार में लगी भीषण आग, 400 झुग्गियां और कई दुकानें जलकर हुई राख

fire fish market in delhi: दिल्ली के मटियाला गांव के मछली बाजार में बुधवार रात को अचानक भीषण आग लग गई। इसमें करीब 400 झुग्गियां और कई दुकानें जलकर खाक हो गई। रात करीब 12 बजे दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद करीब 23 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया। हालांकि अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हुए है।