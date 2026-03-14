14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Oil Tanker Ships: समंदर के भीमकाय जहाज, दुनिया का तेल कैसे ढोते हैं विशाल क्रूड टैंकर

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के बाद विशाल तेल टैंकर जहाज चर्चा में हैं। इसी मार्ग से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। जानिए तेल टैंकरों का इतिहास, उनकी क्षमता, वीएलसीसी जहाजों की खासियत और एक बैरल क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल व अन्य उत्पाद कैसे बनते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 14, 2026

Oil Tanker Ships

Oil Tanker Ships(AI Image-ChatGpt)

VLCC Very Large Crude Carrier: फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के बाद समंदर की लहरों पर चलने वाले भीमकाय व विशाल तेल टैंकर जहाज (कार्गो शिप) इन दिनों चर्चा में हैं। इस संकीर्ण रास्ते से वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 20 प्रतिशत और प्राकृतिक (गैस ब्लैक गोल्ड) का बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत समेत पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति इसी पर निर्भर है। यह क्रूड विशालकाय टैंकरों के जरिए ही परिवहन होता है। क्रूड ऑयल परिवहन करने वाले ये टैंकर अपनी बनावट, क्षमता व परिवहन को लेकर हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं। इन टैंकरों की सरंचना इन तथ्यों से समझ सकते हैं।

Oil Tanker Ships: दुनिया में तेल टैंकरों का इतिहास

  • शुरू में तेल लकड़ी के बैरलों में ढोया जाता था।
  • 1878 में रूस में पहला टैंकर 'जोरोस्टर' बना, जो सिर्फ 242 टन तेल ले जा सका।1886 में स्टील टैंकर 'ग्लुक्कौफ' आया।
  • 1956 में स्वेज नहर बंद होने के बाद बड़े जहाजों की जरूरत पड़ी। जिसके बाद वीएलसीसी (वैरी लार्ज क्रूड कैरियर) जैसे विशाल टैंकर बने।छोटे टैंकर व वीएलसीसी की क्षमता -
  • छोटे ऑयल टैंकर की लंबाई 100 से 200 मीटर तक होती है. इसमें 70,000 से 3 लाख बैरल तेल आ सकता है।
  • एफ्रामैक्स ऑयल टैंकर की लंबाई 250 मीटर तक होती है। इसमें 5 से 8 लाख बैरल तेल आ सकता है।वीएलसीसी में 20 लाख बैरल तक तेल ले जा सकते हैं। ये 300 से 400 मीटर लंबे और 60 मीटर से 80 मीटर तक चौड़े होते हैं। 20 लाख बैरल में लगभग 31 करोड़ लीटर तेल होता है। इस तेल से सड़क परिवहन वाले 16500 टैंकर भरे जा सकते हैं। कुछ जहाज ऐसे होते हैं कि इसमें एक एफिल टॉवर भी लोड हो जाए।वीएलसीसी के दो प्रकार-
  • एक क्रूड टैंकर : यह ऑयल फील्ड साइट से रिफाइनरी तक बड़ी मात्रा में बिना रिफाइंड क्रूड ऑयल ले जाते हैं।-दूसरा प्रोडक्ट टैंकर : यह गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल या हीटिंग ऑयल जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स को ले जाते हैं।

Oil Tanker Capacity: एक बैरल क्रूड ऑयल से क्या-क्या निकलता है?


पैमाना : एक स्टैंडर्ड ऑयल बैरल में 42 यूएस गैलन यानी लगभग 159 लीटर

एक बैरल को रिफाइनरी में प्रोसेस करने पर लगभग 44 से 45 गैलन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
एक बैरल = उत्पादों का ब्रेकडाउन

गैसोलीन (पेट्रोल) : 19-20 गैलन (लगभग 45 प्रतिशत) – कारों, बाइक्स का ईंधन।
डीजल/डिस्टिलेट फ्यूल (हीटिंग ऑयल सहित) : 10-13 गैलन (लगभग 30 प्रतिशत) – ट्रक, बस, ट्रेन, हीटिंग के लिए।
जेट फ्यूल/केरोसिन: 3-4 गैलन (लगभग 10 प्रतिशत) – हवाई जहाजों के लिए।
हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स (एचजीएलएस जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन): 1-2 गैलन (लगभग 5 प्रतिशत) – एलपीजी सिलेंडर, इंडस्ट्री।
अन्य 10 प्रतिशत : रेसिड्यूअल फ्यूल ऑयल, एस्फाल्ट (सड़क निर्माण), लुब्रिकेंट्स (इंजन ऑयल), पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक, पेट्रोलियम कोक, सल्फर आदि।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Mar 2026 06:15 am

Hindi News / National News / Oil Tanker Ships: समंदर के भीमकाय जहाज, दुनिया का तेल कैसे ढोते हैं विशाल क्रूड टैंकर

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.