बंगाल चुनाव: साइलेंट वोटर्स ने मुकाबले को बनाया पेंचीदा, एग्जिट पोल में BJP को बढ़त, ममता बनर्जी का हौसला बुलंद

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 'साइलेंट वोटर' फैक्टर की वजह से हार-जीत का चुनावी गणित लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। स्थानीय स्तर पर सत्ताधारी पार्टी TMC का प्रभाव और केंद्रीय सुरक्षा बलों की सक्रिय मौजूदगी को इस खामोशी की वजह के तौर पर देखा जा रहा है। मतदाताओं की खामोशी के चलते ही 'Axis My India' जैसी एजेंसी ने बंगाल के एग्जिट पोल जारी करने से दूरी बना ली है।

तनावपूर्ण माहौल में मतदाता सार्वजनिक तौर पर अपनी राजनीतिक पसंद जाहिर करने से कतराते नजर आए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। आम तौर पर ज्यादा वोटिंग को किसी एक पक्ष में मजबूत रुझान के तौर पर देखा जाता है, जिसके उदाहरण बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्य है। बंगाल में इसे सीधे-सीधे किसी नतीजे से जोड़ना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब कयासों का दौर है।