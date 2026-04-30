कोलकाता में बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी नेता, ममता बनर्जी भी पहुंची, ECI और BJP पर जनादेश लूटने का आरोप

तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग (ECI) की मिलीभगत से स्ट्रॉन्ग रूम में रखे बैलेट बॉक्स को बिना संबंधित पार्टी एजेंटों की मौजूदगी के खोला जा रहा है। पार्टी ने इसे दिनदहाड़े लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। TMC ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें कथित तौर पर स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर गतिविधियां दिखाई गई हैं। पार्टी का दावा है कि यह चुनावी धांधली का स्पष्ट प्रमाण है।