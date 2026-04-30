बंगाल में जीत का संकेत मिलते ही AAP से BJP में आईं स्वाति मालीवाल ने दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Chunav) के नतीजे आने वाले हैं और भाजपा नेता अब खुलकर दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गिरने वाली है। इस बीच, 'आम आदमी पार्टी' छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली राज्‍यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ा बयान दिया है।