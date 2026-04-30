न CRPF, न NSG… फिर जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत की रखवाली कर रहे ये खास कमांडो कौन हैं? जानें इनकी ताकत और मिशन

Coras Commandos RPF: जम्मू से श्रीनगर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ने जहां कनेक्टिविटी और विकास के नए रास्ते खोले हैं, वहीं इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी चर्चा का केंद्र बन गई है। हाल ही में सामने आए वीडियो और तस्वीरों में काले कपड़ों, हेलमेट और आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो ट्रेन के आसपास तैनात नजर आए। इनकी मौजूदगी ने लोगो के बीच जिज्ञासा बढ़ा दी है ये जवान न CRPF के थे और न ही NSG के तो फिर कौन हैं? दरअसल, ये कमांडो रेलवे की एक विशेष इकाई CORAS से जुड़े हैं, जिन्हें खासतौर पर संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है।